Hovenier: ShBA e shqetësuar me situatën e sigurisë në Kosovë Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeff Hovenier në një intervistë për Zërin e Amerikës ka thënë se SHBA-të janë të shqetësuara me situatën e sigurisë në Kosovë dhe me shqetësimet e Kosovës se veprime të ngjashme si sulmet e 24 shtatorit në veri mund të përsëriten. I pyetur nëse është i shqetësuar për…