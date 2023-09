Hovenier rithekson shqetësimin e ShBA-së rreth mobilizimit ushtarak serb: Duhet de-eskalim i menjëhershëm

Hovenier ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara rreth mobilizimit ushtarak të Serbisë afër kufirit me Kosovën.

Ai ka bërë thirrje për de-eskalim të menjëhershëm si dhe zbatim të marrëveshjes nga të dy palët.

“Telefonata e rëndësishme mes Këshilltarit Sullivan dhe Kryeministrit Albin Kurti. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara rreth mobilizimit ushtarak të Serbisë afër kufirit me Kosovëm. Bëjmë thirrje për de-eskalim të menjëhershëm dhe konsiderojmë se implementimi i plotë i marrëveshjes nga të dy palët, e arritur në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian që të arrihet stabilteti”, ka shkruar Hovenier në platformën “X”.

Important call between NSA @JakeSullivan46 and Prime Minister Kurti. The United States is concerned about Serbian military mobilizations near the Kosovo border. We are urging immediate de-escalation, and we consider the full implementation by both sides of the agreements reached… https://t.co/oJeLNQHwHD

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) September 30, 2023