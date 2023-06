​Hovenier rithekson nevojën për depërshkallëzim në veri

Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, ka theksuar edhe njëherë nevojën për de-përshkallëzim të situatës në veri të Kosovës.

Ai në Twitter ka thënë se duhet mbajtur zgjedhje të reja në komunat veriore, me përfshirjen e serbëve të Kosovës.

Diplomati amerikan gjithashtu ka theksuar nevojën për zbatimin e plotë të marrëveshjes së normalizimit nga Kosova dhe Serbia.

“U theksua nevoja për de-eskalim të menjëhershëm në veri të Kosovës, duke përfshirë zgjedhje të reja gjithëpërfshirëse me pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës, dhe zbatimin e plotë nga Kosova dhe Serbia të marrëveshjes së normalizimit”, ka shkruar ambasadori amerikan.

Hovenier ka shkruar pas takimeve që emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, dhe i dërguari amerikan për Ballkanin, Gabriel Escobar, kanë zhvilluar me politikanët në Kosovë.

Emisarët i kanë paraqitur kryeministrit Albin Kurti një propozim me tri elemente.

I pari është de-eskalimi i situatës në terren në tri komunat veriore, pastaj zgjedhje të shpejta në këto komuna si dhe rikthimi në dialog.

Held important discussions w/ DAS Escobar @StateEUR & EUSR @MiroslavLajcak. Underscored the need for immediate de-escalation in the north of Kosovo, including new, inclusive elections w/ Kosovan Serbs participation & full implementation by 🇽🇰 & 🇷🇸 of the normalization agreement. pic.twitter.com/zN6Z3UeI5I

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) June 6, 2023