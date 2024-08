Hovenier: Qeveria Kurti po e ndikon partneritetin e Kosovës me ShBA-në Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeffrey Hovenier , ka deklaruar se Amerika mbetet e përkushtuar ta ndihmojë popullin e Kosovës, pavarësisht veprimeve sfiduese të qeverisë së saj, të cilat tha se po e ndikojnë partneritetin e vendit me SHBA-të. Ai ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës që t’i rikthehet dialogut konstruktiv me partnerët…