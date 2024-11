Hovenier: Presidenti Biden do të udhëheq dhe kryej punë të rëndësishme deri më 20 janar – Ambasada do ta shtyjë këtë agjendë Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier, ka folur sot në ditën e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hovenier ka thënë se pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve, institucionet dhe qeveria amerikane do të vazhdojnë të përfaqësojnë popullin amerikan. “Nuk e di rezultatin e këtyre zgjedhjeve, por e di se çfarëdo që të jetë rezultati,…