Hovenier për Kadarenë: Kontributet e tij të jashtëzakonshme në letërsinë e gjuhës shqipe kanë lënë gjurmë të pabesueshme në botë

Ai ka shkruar edhe në librin e zisë që ishte i vendosur në Ambasadën e Shqipërisë në Kosovë.

“Sot, teksa Kosova mban Ditën Kombëtare të Zisë, unë pata nderin të nënshkruaj librin e ngushëllimeve, duke kujtuar gjigantin letrar Ismail Kadare”.

“Kontributet e tij të jashtëzakonshme në letërsinë e gjuhës shqipe kanë lënë gjurmë të pabesueshme në botë. Ngushëllimet e mia më të thella për familjen, miqtë dhe admiruesit e tij”, ka thënë Hovenier në platformën X.

Today, as Kosovo observes a National Day of Mourning, I was honored to sign the condolence book at the @AlEmbassyKosovo remembering literary giant Ismail Kadare. His remarkable contributions to Albanian language literature have left an incredible mark on the world. My deepest… pic.twitter.com/5M2AFtscyC

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) July 3, 2024