Hovenier: Normalizimi Kosovë-Serbi mbyllet me njohje reciproke

Në këtë video-mesazh Hovenier u shpreh se gjatë vitit 2023 ka pasur momente të vështira dhe është arritur shumë përparim, gjë që sipas tij, duhet pranuar dhe festuar.

Sa i përket dialogut Kosovë-Serbi ai ka thënë se SHBA-ja pret përparim të njëmend gjatë vitit 2024, duke kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të përmbushin obligimet që dalin nga Marrëveshja e Ohrit.

Ambasadori amerikan ka kërkuar nga Kosova që të themelojë Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe.

“Përfundimisht ky proces i normalizimit përmbyllet me njohjen e ndërsjellë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përderisa të dy vendet kërkojnë të përmbushin rrugëtimin e tyre drejtë BE-së”, është shprehur ambasadori amerikan./Lajmi.net/

In 2023, though we have experienced some difficult moments together, a lot of progress has been achieved that we should acknowledge and celebrate. Above all, our 🇺🇸🇽🇰 partnership & friendship remains strong. Wishing you and yours a happy, healthy, and prosperous 2024. pic.twitter.com/GJsDvOCwXz

