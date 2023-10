Hovenier: Ne dhe BE besojmë se Marrëveshja Bazë dhe aneksi janë ligjërisht të detyrueshme Jeffrey Hovenier i ka vlerësuar si pozitive takimet që Kurti dhe Vuçiq patën me liderët e shteteve kryesore të BE-së. “Mendoj se duhet ta shohim atë takim si mundësi të jashtëzakonshme që kancelari i Gjermanisë, presidenti i Francës, kryeministrja e Italisë së bashku me Përfaqësuesin e Lartë Borrell, me presidentin e Këshillit të Evropës, Charles…