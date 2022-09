Hovenier mirëpret zbatimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes: Mezi presim përparime tjera në muajt e ardhshëm

Hovenier tha se liria e lëvizjes është thelbësore për normalizimin e marrëdhënieve të përqendruara në njohjen reciproke për Kosovën dhe Serbinë, transmeton lajmi.net.

Ambasadori theksoi se mezi presin që të shohin përparim në çështje të tjera në muajt e ardhshëm.

Welcome the smooth start to implementation of the EU-facilitated agreement on entry/exit documents. Freedom of movement is essential to normalization of relations centered on mutual recognition for 🇽🇰 & 🇷🇸. Looking forward to seeing progress on other issues in the coming months.

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) September 1, 2022