Hovenier: Miqësia jonë është e kamotshme, SHBA është në krah të Kosovës

Ambasadori i SHBA-së në Kosovë, Jeffry Hovenier ka thënë se marrëdhënia në mes të shtetit që ia përfaqëson dhe Kosovës është shumë e mirë.

Diplomati amerikan ka thënë se shteti i tij ka qenë dhe do të jetë jithmonë në krah të Kosovës.

“Shtetet e Bashkuara dhe Kosova janë miq të kahmotshëm. Shtetet e Bashkuara kanë qëndruar përkrah Kosovës për kohë të gjatë dhe edhe Kosova i qëndron përkrah Shteteve të Bashkuara. Kemi marrëdhënie njëmend të mira me këtë qeveri. Kam marrëdhënie të mira personale me presidenten Osmani dhe me kryeministrin Kurti dhe kontaktet në mes të qeverive janë të forta dhe të fuqishme. Kështu ka qenë edhe me qeveritë e kaluara sepse ta them sërish, kemi miqësi dhe partneritet të qëndrueshëm”, tha Hovenier ne Context.

Ai ka folur edhe për takimet me sekretarin Blinken derisa nënvizon faktin se ata dëshirojnë që marrëveshjet e mëhershme të dy shteteve të zbatohen.