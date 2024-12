Hovenier me mesazh lamtumirës: Mezi pres të shoh se çfarë do të arrini më 2025 Ambasadori i SHBA-së në Prishtinë Jeffrey Hovenier ka mbajtur një video-adresim me rastin e përfundimit të mandatit të tij në Kosovë. Ai ka thënë se ndihet i nderuar të shërbej si ambasador i Shteteve të Bashkuara në Republikën e Kosovës dhe të kontribuojë në përpjekjet e përbashkëta për të avancuar një Kosovë sovrane, të pavarur,…