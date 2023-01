Hovenier: Mbetemi të përkushtuar në partneritetin mes Kosovës dhe ShBA-ve

Hovenier ka theksuar se është i përkushtuar për të avancuar prioritetet e përbashkëta, përcjell lajmi.net.

“Krenar që jam pjesë e përpjekjeve të SHBA-së gjatë dekadave për të mbështetur Kosovën, por veçanërisht si ambasador i SHBA-së në Kosovë – tani për një vit të plotë. Ekipi im dhe unë mbetemi të përkushtuar për të avancuar prioritetet tona të përbashkëta dhe për të mbështetur partneritetin e qëndrueshëm midis Kosovës dhe ShBA’së”, ka shkruar ai në Twitter./Lajmi.net/

Proud to be a part of U.S. efforts over decades to support Kosovo, but particularly as U.S. Ambassador to Kosovo – now for one full year. My team and I remain committed to advancing our shared priorities and supporting the enduring partnership between 🇽🇰 and 🇺🇸. https://t.co/Z5Z6v1jgYp

