Hovenier: Mbështetja e INL-së, vendimtare për avancimin e sundimit të ligjit në Kosovë

Diplomati amerikan me këtë rast ka thënë se partneriteti dhe mbështetja e Byrosë për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Sundimit të Ligjit janë vendimtare për avancimin e reformave të sundimit të ligjit në Kosovë.

“M’u bë qejfi që mirëprita ndihmëssekretarin Todd Robinson në Kosovë. Mbështetja dhe partneriteti i INL-së është thelbësor për përpjekjet tona për të avancuar reformat e sundimit të ligjit në Kosovë.”, ka shkruar Hovenier në rrjetin social X.

Postimi i plotë:

Pleased to welcome @StateINL Assistant Secretary Todd Robinson to Kosovo. INL’s support and partnership is critical to our efforts to advance rule of law reforms in Kosovo. pic.twitter.com/PuIpFHG6L7

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) March 20, 2024