Hovenier dënon djegien kriminale të një shtëpie në Istog

Ai ka dalë në vendin e ngjarjes nga ku e ka xhiruar një video dhe e ka shpërndarë në llogarinë e tij në Twitter.

Sipas tij, familja në fjalë ka të drejtë që të kthehet në pronën e tyre.

“Kjo shtëpi në Istog ka pësuar një zjarrvënie kriminale. E vizitova për ta parë vetë, me lejen e familjes, e cila synonte të kthehej në pronën e tyre. Unë e dënoj këtë sulm me zjarrvënie dhe këtë përpjekje për të frikësuar një familje që të mos ushtrojë të drejtën e tyre për t’u kthyer në shtëpinë e tyre”, ka shkruar ai në Twitter.

This home in Istok/g suffered a criminal arson attack. I visited to see it myself, with the permission of the family, who intended to return to their property. I condemn this arson attack, and this effort to intimidate a family from exercising their right to return to their home. pic.twitter.com/RsYhRrKioP

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) July 11, 2023