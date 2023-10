Hovenier: Besojmë se drafti i Asociacionit është në përputhje të fortë me Kushtetutën Ambasadori i SHBA-së në Kosovë, Jeffrey Hovenier ka folur për Asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke e potencuar që ai duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e tanishme të Kosovës, me vendimin ekzistues të Gjykatës Kushtetuese dhe duhet të përputhet me letrën e Mogherinit që thotë se nuk ka kompetenca ekzekutive. “Sipas këndvështrimit…