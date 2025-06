Houthit kërcënojnë SHBA-në, thonë se nuk do të rrinë duarkryq nëse ajo ndihmon Izraelin në luftën kundër Iranit Zëdhënësi i Houthive jemenas, Yahya Saree, foli për hyrjen e mundshme të ushtrisë amerikane në konfliktin me Iranin dhe tha se Jemeni dhe Houthit nuk do të qëndrojnë pa kundërpërgjigje. Në një fjalim, Houthit njoftuan gatishmërinë e tyre të plotë për të synuar anijet luftarake amerikane në Detin e Kuq nëse SHBA vendos të sulmojë…