Hoti takohet me Ramosajn, Deçani vazhdon ta përkrah Programin Nacional për Rininë

“Është hera e parë që nxënësin e kemi vënë në qendër të vëmendjes. Ne jemi shumë të kënaqur me organizimin dhe gatishmërinë tuaj në zbatimin e programit tonë si dhe me të gjitha arritjet e nxënësve tuaj. Me Programin Nacional për Rininë, të gjithë nxënësit e Republikës së Kosovës do të kenë mundësi të marrin pjesë në Garën Nacionale të Sportit. Kjo garë do të përfshijë katër sporte; futsallin, volejbollin, atletikën dhe shahun. Garat do të organizohen në tri nivele, nivelin shkollor, komunal dhe atë republikan. Përmes kësaj gare të gjithë nxënësit do t’i shfaqin aftësitë dhe shkathtësitë e tyre dhe po ashtu ne do të kemi mundësi t’i identifikojmë talentët në sportet përkatëse”, tha Koordinatori Hoti.

Kurse kryetari i komunës së Deçanit Ramosaj shprehu vullnetin për mbështetjen e Programit Nacional për Rininë duke thënë se ne si komunë do ta mbështesim edhe garën në sport sikur se garat e tjera.

Siç thuhet në njoftim, komuna e Deçanit përmes Programit Nacional për Rininë vetëm në Garën Nacionale të Kreativitetit Kulturor dhe Mendimit Kritik ka pasur 447 nxënës fitues në të tri nivelet, ndërsa në Garën Nacionale të Diturisë ka pasur 819 nxënës fitues. /Lajmi.net/