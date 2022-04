Hoti takohet me ambasadorin amerikan: Kosova është e bekuar me miqësinë e saj që ka me ShBA-në

Përmes një postimi në Facebook, ish-kryeministri Hoti ka deklaruar se me ambasadorin amerikan kanë zhvilluar një bisedë shumë miqësore, transmeton lajmi.net.

Ai ka theksuar se Kosova me të drejtë, gjithmonë është mbështetur në miqësinë e saj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga hapja e Zyrës Amerikane në Prishtinë në vitin 1996.

“Takim dhe bisedë shumë miqësore në Ambasadën Amerikane në Prishtinë me Ambasadorin Hovenier. Kosova është e bekuar me miqësinë që ka me SHBA-në. Kosova, me të drejtë, gjithmonë është mbështetur në miqësinë e saj me SHBA-të, që nga hapja e Zyrës Amerikane në Prishtinë më 1996. Zoti e bekoftë miqësinë e Kosovës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës!”, ka shkruar Hoti.

Kujtojmë se sa ishte kryeministër, Avdullah Hoti kishte nënshkruar Marrëveshjen e Uashingtonit mes Kosovës dhe Serbisë. /Lajmi.net/