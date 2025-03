Hoti shpalos kërkesat e Komisionit për të Zhdukurit për emisarin e ri të BE-së Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, Andin Hoti, ka njoftuar se nesër do të mbahet një takim me emisarin e BE-së, Peter Sorensen. Hoti theksoi se kërkesat e Kosovës janë shumë të thjeshta dhe të drejta – të cilat edhe do të diskohen nesër në takimin me emisarin e BE-së – duke kërkuar…