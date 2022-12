Hoti: Serbia është kthyer si partneri kryesor tregtar i Kosovës

Ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti është shprehur se rritja e importit nga jashtë ka kthyer Serbinë si partner kryesor tregtar të Kosovës në rajon.

Përmes një postimi në Facebook, Hoti ka theksuar se thellimi i deficitit tregtar e vë në dyshim rritjen ekonomike, të prodhimit vendor dhe të punësimit në Kosovë.

Sipas Hotit, këto shifra po propagandohen nëpër konferenca ndërkombëtare, shkruan lajmi.net.

“Gjatë periudhës janar-tetor 2022, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021, janë importuar 850 milionë euro më shumë mallra nga jashtë. Për shkak se eksportet për këtë periudhë janë rritur vetëm me 154 milionë euro, deficiti tregtar është thelluar dhe ka arritur në -3.9 miliardë euro. Thellimi i deficitit tregtar e vë në dyshim rritjen ekonomike, të prodhimit vendor dhe të punësimit në Kosovë, siç po propagandohet nëpër konferenca ndërkombëtare.”, ka shkuar Hoti.

Tutje, deputeti i LDK-së, ka rikujtuar edhe një rast kur qeveritarët e sotëm kanë rrokullisur kamionët me mallra nga Serbia, që sipas Hotit edhe atë kohë ishte tregtia e lirë.

“Nëse e analizojmë tregtinë me vendet e Ballkanit Perëndimor, shohim se importet me të gjitha këto vende janë ulur pa përjashtim, përveç me Serbinë. Dikush mund të thotë se tregtia është e lirë dhe ajo i përcakton importet dhe eksportet. Dakord jam me këtë. Por tregtia e lirë ka ekzistuar edhe në vitet kur këta që sot qeverisin i rrotullonin kamionët me mallra nga Serbia.”, ka vijuar Hoti. /Lajmi.net/