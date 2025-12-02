Hoti: Rugova – simbol i urtësisë, vizionit dhe lirisë së Kosovës

02/12/2025 11:52

Ish-kryeministri Avdullah Hoti ka kujtuar ditëlindjen e 81-të të ish-presidentit historik të Kosovës, Ibrahim Rugovës.

Në një postim në Facebook, Hoti vlerësoi  figurën e Rugovës si simbol të qeverisjes me urtësi dhe vizion në kohë sfidash, duke përmenduar edhe rolin e tij historik në ndërtimin e Kosovës së pavarur.

“Sot është ditëlindja e Presidentit Historik, atit themeltar të shtetit të Kosovës, Dr. Ibrahim Rugovës.

Njeriu që me urtësi, vizion dhe kulturë politike i dha Kosovës drejtimin që na çoi drejt lirisë dhe pavarësisë.

Presidenti Rugova ishte simbol i urtësisë në kohë të vështira, zëri i arsyes kur vendi kërkonte maturi, dhe frymëzim për një popull që besonte në liri, pavarësi dhe demokraci.

Bekuar qofsh, President!”, shkroi Hoti.

