Hoti rreth tri viteve të qeverisjes nga Kurti: 3 vite konfrontime me botën demokratike, dështime

Dje janë bërë tri vite qeverisje, që kur Lëvizja Vetëvendosje, përkatësisht kryeministri i tanishëm i vendit Albin Kurti fitoi zgjedhjet.

E për këtë periudhë Kurti tha se gjithçka ka shkuar si duhet, ku u cekën sipas tij zhvillimet e bëra në vend, e sidomos zhvillimi ekonomik, shkruan lajmi.net.

Këtë Qeveri, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti e ka cilësuar si dështim, ku u theksua prishja e marrëdhënieve me aleatët ndërkombëtarë.

“Tri vite dështime, mashtrime e konfrontime me gjithë botën demokratike, me mediat, me sindikatat, me opozitën, me bizneset, me Shqipërinë. Në fund u dorëzuan”, ka thënë Hoti përmes një postimi.

“Çdo ditë që kalohet pa zgjedhje të reja është humbje e resurseve shtetërore dhe e kohës së çmueshme për të kthyer normalitetin në institucione, për të filluar zbatimin e politikave që sigurojnë zhvillim dhe integrime euro-atlantike, për të riparuar partneritetin e cenuar me miqtë, për të gjetur pajtimin e bashkëpunimin vëllazëror me Shqipërinë e me shqiptarët në rajon”, shtoi më tutje ai.

Ndërkohë, kryeministri Kurti u pyet se a do të ketë zgjedhje të parakohshme në vend, e për këtë ai tha se nëse opozita do të kërkonte diçka të tillë dhe do të votohej nga shumica e deputetëve, atëherë do të ekzistonte mundësia të mbaheshin. /Lajmi.net/