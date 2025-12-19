Hoti reagon pas publikimit të mesazheve të reja: Këta janë mashtrues e të korruptuar

Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti, ka reaguar pas publikimit të mesazheve të reja nga VOX Kosova. Hoti ka thënë se këta njerëz, duke aluduar në VV, janë mashtrues e të korruptuar. Postimi: Pse duhet ta kalohet testi kur e ke mbështetjen e Ministres së Drejtësisë, e cila vetëm me drejtësi nuk ka lidhje. Këta njerëz…

19/12/2025 19:32

Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti, ka reaguar pas publikimit të mesazheve të reja nga VOX Kosova.

Hoti ka thënë se këta njerëz, duke aluduar në VV, janë mashtrues e të korruptuar.

Postimi:

Pse duhet ta kalohet testi kur e ke mbështetjen e Ministres së Drejtësisë, e cila vetëm me drejtësi nuk ka lidhje.

Këta njerëz janë mashtrues, të korruptuar dhe mbi të gjitha përfaqësojnë vetëm interesat e shokëve dhe jo të qytetarëve.

Pra, një profesionist nuk mund të punësohet në institucione publike edhe pse i plotëson kriteret sepse nuk është mik me Albin Kurtin, Dejonën, Artanen ose Albulena Haxhiun.

Turpi ju mbuloftë sepse e keni shkatërruar çdo institucion dhe keni humbur shpresat e qytetarëve.

Me 28 dhjetor Albini &co. do të marrin dënimin nga qytetarët.

LDK 123
Avdullah Hoti 6

