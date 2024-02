Hoti: Qeveritarët për dinarin nuk deshën të dakordohen në Prishtinë, por pranojnë të diskutojnë në Beograd Nesër do të mbahet takimi në mes të Kosovës dhe Serbisë rreth çështjes së dinarit. Këtë e ka bërë të ditur sot Bashkimi Evropian, ku u tha se do të zhvillohet në formatin e zakonshëm të dialogut shkruan lajmi.net. Lidhur me këtë ka pasur reagime të ndryshme nga zyrtarë të vendit, e ndër ta ka…