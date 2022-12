Hoti: Qeveria ndau para për t’ia paguar rrymën barrikaduesve Ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, ka reaguar lidhur me vendimin e sotëm të Qeverisë në lidhje me ndarjen e 17.5 milionë eurove për KOSTT-in. Me anë të një shkrimi në Facebook, Hoti është shprehur se kjo shumë ë parave shkon për borxhin që KOSTT-i ia ka Rrjetit Evropian për furnizimin e komunave në veri, përcjell…