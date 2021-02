Hoti prezantoi planin për lidhjen hekurudhore Prishtinë- Durrës

“Si rezultat i Marrëveshjes së Uashingtonit që kam nënshkruar me presidentin Trump, Kosova do të përfitojë fonde në vlerë prej 1 miliard euro investime. Do ta realizojmë ëndrrën shekullore për lidhjen hekurudhore Prishtinë-Durrës, do ta modernizojmë hekurudhën për Shkup dhe hekurudhën për Leshak”, tha kryeministri Hoti, gjatë një takimi zgjedhor me banorët e Fushë Kosovës.

Hoti tha se partnerët ndërkombëtarë i besojnë Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe sa herë që ajo është në krye të qeverisë, nënshkruhen marrëveshje historike për Kosovën.

Hoti tha se komuna e Fushë Kosovës do të përfitojë nga programi i LDK-së për qeverisje në katër vitet e ardhshme, i cili është i fokusuar në rimëkëmbjen ekonomike pas pandemisë, zhvillimin e teknologjisë së informacionit, si bazament për krijimin e vendeve të reja të punës për të rinjtë. /Lajmi.net/