Hoti: Presidentja Osmani po e përfundon mandatin pa lënë asnjë gjurmë në shtetndërtim
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, po e përfundon mandatin pa lënë asnjë gjurmë në shtetndërtimin e vendit, thotë deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti. Dy ditë pasi SHBA-ja pezulloi dialogun strategjik me Kosovën, siç është thënë për shkak të veprimeve të qeverisë në detyrë, Hoti adreson një varg kritikash edhe ndaj të parës së vendit, e cila, sipas tij, nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për thellim të bashkëpunimit me SHBA-në, si dhe për integrim evropian.
Ish-kryeministri Hoti, në një intervistë për KosovaPress, thotë se presidentja Osmani, në pesë vite gati në krye të vendit, ka dështuar ta përfaqësojë unitetin e popullit, si dhe të ruajë funksionimin kushtetues të institucioneve.
Sipas tij, presidentja Osmani të gjitha veprimet politike të saj i bën për interesa personale, duke përmendur edhe kohën sa kanë bashkëpunuar me LDK-në.
Presidentja Vjosa Osmani së fundmi ka bërë të ditur se është duke menduar shumë seriozisht mundësinë e rikandidimit për të parën e vendit. Mandati i saj përfundon në muajin prill të vitit 2026.
“Të gjitha veprimet politike të saj, në të gjitha situatat prej se është në politikë, pa përjashtim, i ka nënshtruar interesave elektorale për qëllime personale. Të gjitha. Edhe gjatë kohës sa ka qenë në Lidhjen Demokratike të Kosovës – kur kemi qenë në opozitë ose në qeverisje – veprimet e saj, mandej sjellja e saj në vitin 2020 dhe 2021, kur doli nga partia, komplet duke braktisur shtëpinë e vet politike, jo për çështje parimore, jo për të mbrojtur parime – por thjesht për interesa elektorale. Edhe tash deklarimet e saj unë i shoh nga ky këndvështrim – kalkulime elektorale që po mundohet t’i promovojë në publik… Tani kur po i mbaron mandati i saj, unë besoj se është koha që të bëhen llogaritë për punën e saj në presidencë dhe në skenën politike. Ajo është e para e shtetit tash e pesë vite gati, dhe njerëzit duhet të shohin çfarë ka bërë në atë zyrë si e para e shtetit – për të avancuar interesin e shtetit të Kosovës… Ka dështuar në dy nga funksionet themelore që duhet të përfaqësojë i pari i shtetit: përfaqësimin e unitetit të popullit dhe ruajtjen e funksionimit kushtetues të institucioneve – e të mos flasim për avancimin e shtetësisë së Kosovës drejt integrimit në Europë. Unë besoj se ajo do ta përfundojë mandatin pa lënë asnjë shenjë, pa vendosur as edhe një ‘gur’, si me thënë, në kalanë e fuqizimit të shtetit të Kosovës”, thotë ai.
Hoti për KosovaPress flet edhe për krizën politike dhe vonesat në formimin e institucioneve të reja.
Ai thotë se Kuvendi i Kosovës nuk është konstituar pasi nuk është kompletuar kryesia e legjislativit edhe me zgjedhjen e nënkryetarit nga komuniteti serb, ani pse kryeparlamentari Dimal Basha ka mbyllur seancën konstituive.
Gjykata Kushtetuese ka vendosur masë të përkohshme deri më 30 shtator, ku ua ndalon çfarëdo veprimi deputetëve si dhe nisjen e procedurave për formim të qeverisë së re.
Kushtetuesja mori këtë vendim pas ankesës së Listës Serbe.
Duke marrë parasysh vonesat në formimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, si dhe polarizimin partiak, Hoti e sheh si të pamundur krijimin e një shumice parlamentare.
Andaj, ai kërkon një dialog ndër-partiak për të parë sesi të ecet tutje, qoftë edhe me zgjedhje të reja.
Kosova të shtunën nisi fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale të 12 tetorit.
Në lidhje me këtë, Hoti shprehet i bindur për fitoren e LDK-së në komunat në të cilat qeverisin, si dhe thekson se kanë mundësi të mira në shumë komuna të tjera. /Kosovapress/