Hoti: Po të kishim vota, sot do ta rrëzonim Kurtin – nuk e meriton të qeverisë Ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, ka thënë se nëse situata në vend vazhdon të tensionohet, atëherë qeveria aktuale duhet të japë dorëheqje. “Ne po presim eventualisht që mos po merremi vesh disi për të shtensionuar situatën në veri… Janë bërë të qarta lista e sanksioneve me të cilat do të përballet Kosova dhe nëse situata…