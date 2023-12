Hoti: Po e përmbyllim vitin me shumë sfida e paqartësi Ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti ka uruar qytetarët për fillimin e vitit të ri 2024. Por ai në një postim në Facebook tha se këtë vit Kosova po e përmbyll me shumë sfida e paqartës. “Po e përmbyllim një vit me shumë sfida dhe paqartësi. Uroj që viti i ri të jetë më i mirë…