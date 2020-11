Hoti: Po bëjmë të pamundurën për zgjidhjen e fatit të të zhdukurve

Pas takimit, i pari i Qeverisë tha se kanë kërkuar që mbledhja e komisionit të mbahet me dyer të mbyllura për shkak të ndjeshmërisë së informatave që kanë ofruar në dispozicion komisionit parlamentar.

“I informuam në detaje me të gjitha aktivitetet që qeveria i ka ndërmarrë nga dita e parë prej se kemi marrë mandatin duke ndërtuar mbi punën e të gjitha qeverive sigurisht deri më tash, duke treguar në veçanti aktivitetet konkrete, planet që i kemi për të adresuar këtë çështje shumë të ndjeshme. Kemi kërkuar që mbledhja e komisionit të mbahet me dyer të mbyllura për shkak të ndjeshmërisë së informatave që ia kemi ofruar në dispozicion komisionit parlamentar. Të gjitha rastet veç e veç, për të gjitha aktivitetet që është duke i ndërmarrë komisioni qeveritar bashkë me bashkësinë ndërkombëtare me partnerët tanë që na kanë mbështetur deri në ketë pikë. Kjo është çështja më e ndjeshme në shoqërinë në Kosovë dhe po bëjmë të pamundurën që mbi 1 mijë e 600 persona që ende nuk janë identifikuar, të ndërmerren të gjitha aktivitetet dhe të mos mungojë asgjë derisa edhe personi i fundit të identifikohet”, tha Hoti. /Lajmi.net/