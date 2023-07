Hoti për të zhdukurit: Serbia s’po na lejon të gërmojmë në territoret e tyre, ndërkombëtarët ta trajtojnë seriozisht Kryetari Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur, Andin Hoti, lidhur me çështjen e të zhdukurve gjatë luftës së fundit në Kosovës, ka thënë se çështja qendron tek Serbia Hoti ka thënë se Serbia nuk po bashkëpunon në këtë aspekt. “Serbia nuk po bashkëpunon, nuk po jep informacione, nuk po do të bashkëpunoj me neve”, ka…