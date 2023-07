Hoti për pushtetin: ‘Shtëpia e Verdhë’, ‘Amelika’ e lavde për Ivanovic, mashtrimit i erdhi fundi

Ish-kryeministri i Kosovës dhe deputeti, Avdullah Hoti, i ka reaguar pushtetit, për disa skandale me radhë, duke filluar me epitetet që kryeministri Kurti i jepte Shtëpisë së Bardh, duke e quajtur Shtëpia e Verdhë, Amelika, ose edhe Sekretarit të shtetit të të fuqishëm, duke e cilësuar si naiv.

Hoti tha se mashtrimit i ka ardhur fundi, duke iu referuar pushtetit.

Ai tutje foli edhe për përgjimet e fundit, ku protagoniste është Mimoza Kusari. Hoti e quan Kusarin si ndërmjetësuese me ata që janë në në listë të zezë në emër të Kurtit.

Postimi i plotë:

Mashtrimit i erdhi fundi

Sipas asaj që u raportua në media rezulton se përçmimi i Kurtit ndaj aleatëve të Kosovës (me shprehjet: ‘Shtëpia e Verdhë’, ‘Amelika’, ‘Sekretari i Shtetit naiv’, ‘BE-ja tigër prej letre’ e marrëzi të tjera) dhe lavdet për Oliver Ivanoviqin nuk kanë qenë reagime të momentit. Ato reagime duket se kanë qenë të koordinuara.

Zonja që shërben si ndërmjetësuese mes Kurtit dhe Radojqiqit shihet se e kryen punën me zell.

Kjo zonja ndërmjetësuese, në emër të Kurtit, ka negocuar me atë që është në listë të zezë nga SHBA për shtrirjen e institucioneve të Kosovës në veri, për normalizimin lidhur me furnizimin dhe pagesën e energjisë e çështje të tjera.

Ja me kë kordinohen këta mashtrues, e jo me Amerikën.