Hoti pas sulmit me vezë: Porositësit e veprimit të sotëm tentojnë ta mbajnë Kosovën të izoluar

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti është shprehur se porositësit e gjuajtjes me vezë ndaj tij sot tentojnë ta mbajnë të izoluar Kosovën.

Ai është shprehur se Qeveria e re me LDK-në si partner kyç nuk bën kompromis në miqësinë me SHBA-të.

Ky është reagimi i tij:

Porositësit e veprimit të sotëm tentojnë ta mbajnë Kosovën të izoluar. Kosova më nuk është e izoluar. Të izoluar janë vetëm ata që po japin urdhra të tillë.

Shtëpia pa miq nuk mbahet. Qeveria e re, me LDK-në brenda si partner kyç, nuk bënë kompromis me miqësinë me SHBA-në.

Sinjalet qarta nga Qeveria e re se krimi ekonomik, zhvatja dhe kapja e shtetit po marrin fund i kanë trishtuar ata që na kanë mbajtur të izoluar.

Ne nuk do të lejojmë që raportet me miqtë tanë të nëpërkëmbën për interesa elektorale.

Ne jemi të vendosur t`i japim vendit zgjidhje, bashkë me miqtë tanë.