Hoti paralajmëron dorëheqje nga organet drejtuese të partisë, nëse lidershipi nuk merr përgjigjësi: Besimi i qytetarëve në LDK është dëmtuar

Deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Avdullah Hoti, ka bërë thirrje për unitet, reflektim dhe respektim të statutit të partisë, pas rezultatit të dobët zgjedhor të 28 dhjetorit 2025. Në një reagim publik, Hoti ka theksuar se askush nga ata që mbajnë përgjegjësi politike në LDK nuk duhet të qëndrojë anash proceseve…

15/01/2026 20:00

Deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Avdullah Hoti, ka bërë thirrje për unitet, reflektim dhe respektim të statutit të partisë, pas rezultatit të dobët zgjedhor të 28 dhjetorit 2025.

Në një reagim publik, Hoti ka theksuar se askush nga ata që mbajnë përgjegjësi politike në LDK nuk duhet të qëndrojë anash proceseve vendimtare për të ardhmen e partisë. Sipas tij, vetëm përmes qetësisë, pjekurisë politike dhe gjithëpërfshirjes mund të rikthehet besimi i qytetarëve dhe LDK-ja të vihet sërish në shërbim të Kosovës, transmeton lajmi.net.

Ai ka rikujtuar se statuti i LDK-së është i qartë në rast të dorëheqjes së kryetarit, duke sqaruar se Kuvendi i LDK-së duhet të thirret për t’u njoftuar zyrtarisht për dorëheqjen dhe më pas të zgjedhë kryetarin e ri. Hoti ka paralajmëruar se çdo shmangie nga kjo procedurë statutare përbën përpjekje për të shtyrë ose relativizuar përgjegjësinë politike të lidershipit aktual.

Duke iu referuar precedentit të vitit 2021, Hoti ka theksuar se standardi i dorëheqjes pas rezultatit të dobët zgjedhor është vendosur atëherë dhe, sipas tij, është promovuar vetë nga kryetari aktual i LDK-së, Lumir Abdixhiku. Çdo përpjekje për ta shmangur sot këtë standard, ai e ka cilësuar si kundërshtim të hapur me parimet e shpallura nga lidershipi aktual.

“Pas rezultatit tejet të dobët zgjedhor, LDK-së i nevojitet lidership i ri dhe një riorganizim i plotë në të gjitha nivelet, përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës”, ka theksuar Hoti, duke shtuar se besimi i qytetarëve është dëmtuar dhe nuk mund të rikthehet pa një akt të qartë përgjegjësie dhe reformimi.

Ai ka vlerësuar se LDK-ja ka potencial të madh politik, njerëzor dhe programor, por sipas tij, ky potencial mund të vihet në shërbim të qytetarëve vetëm përmes një reformimi të thellë, transparent dhe në përputhje me statutin.

Në fund, Hoti ka paralajmëruar se nëse lidershipi i LDK-së nuk merr përgjegjësinë që i takon dhe nuk hap rrugë për reformim, ai do të japë dorëheqje nga organet drejtuese të partisë. Ai ka theksuar se ky është një qëndrim politik parimor dhe jo emocional, në mbrojtje të statutit, standardeve dhe identitetit politik të LDK-së.

Sipas Hotit, të gjithë bartësit e përgjegjësive në parti, nga kryesia e deri te degët dhe delegatët e Kuvendit të LDK-së, kanë obligim të sigurojnë një proces të rregullt, transparent dhe gjithëpërfshirës për zgjedhjen e lidershipit të ri.

Postimi i plotë: 

Në këtë moment të ndjeshëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, angazhimi im dhe thirrja ime është për unitet dhe reflektim të përbashkët për rrugën përpara. Secili prej nesh që mban përgjegjësi politike ka detyrimin të mos qëndrojë anash proceseve vendimtare për të ardhmen e LDK-së. Vetëm me qetësi, pjekuri politike dhe gjithëpërfshirje mund ta rikthejmë besimin e qytetarëve dhe ta kthejmë LDK-në në shërbim të Kosovës.
Statuti i LDK-së është i qartë. Në rast dorëheqjeje të Kryetarit të LDK-së, Kuvendi i LDK-së thirret për t’u njoftuar zyrtarisht për këtë dorëheqje. Pas këtij akti të njoftimit, Kuvendi e zgjedh Kryetarin e ri të LDK-së. Kaq. Kështu ka ndodhur në vitin 2021. Çdo devijim nga kjo procedurë statutare është tendencë për ta shtyrë, relativizuar ose deformuar përgjegjësinë politike të lidershipit të LDK-së.
Standardi i dorëheqjes pas rezultatit të dobët zgjedhor është vendosur në vitin 2021. Ky standard është përqafuar dhe promovuar me këmbëngulje nga vetë z. Abdixhiku. Prandaj, çdo përpjekje për ta shmangur sot këtë standard është në kundërshtim të hapur me parimet që vetë lidershipi aktual i ka shpallur si vlera udhëheqëse.
Pas rezultatit tejet të dobët të zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025, askush nuk mund ta mohojë se LDK-së i nevojitet lidership i ri dhe, më pas, riorganizim në të gjitha nivelet përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës. Besimi i qytetarëve në LDK është dëmtuar dhe ai nuk mund të rikthehet pa një akt të qartë përgjegjësie dhe pa një proces të sinqertë reformimi.
LDK-ja ka potencial të jashtëzakonshëm politik, njerëzor dhe programor. Ky potencial duhet të vihet në shërbim të interesave të shtetit dhe të qytetarëve përmes një reformimi të thellë, gjithëpërfshirës, transparent dhe statutar.
Për këtë arsye, në takimin konsultativ të para dy ditëve kam paralajmëruar qartë se, nëse lidershipi i LDK-së nuk merr përgjegjësinë që i takon dhe nuk hapet rruga për një reformim të tillë, do të pasojë dorëheqja ime nga organet drejtuese të LDK-së. Ky nuk është akt emocional, por një qëndrim politik parimor në mbrojtje të statutit, standardeve dhe identitetit politik të LDK-së.
Të gjithë ne që kemi përgjegjësi politike para elektoratit të LDK-së kemi për obligim të sigurojmë një proces gjithëpërfshirës, transparent dhe statutar të zgjedhjes së lidershipit të ri të LDK-së. Secili nga ne, përfshirë anëtarët e Kryesisë, të Këshillit të Përgjithshëm, kryetarët e degëve dhe delegatët e Kuvendit të LDK-së, kemi përgjegjësi për t’i dhënë LDK-së drejtimin e duhur./lajmi.net/

January 15, 2026

