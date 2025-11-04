Hoti: Osmani e mandatoi Konjufcën bazuar në ‘gjasa’, ato mund të ekzistojnë vetëm nëse llogaritet në votat e Listës Serbe

Ish kryeministri i Kosovës, dhe deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti ka reaguar pasi Vjosa Osmani ka mandatuar Glauk Konjufcën për të formuar Qeverinë, duke thënë se ka gjasa ta formoj atë. Ai ka thënë se Osmani e ka marrë këtë vendim bazuar në ‘gjasa’, derisa krerët e partive politike e kanë njoftuar se deputetët e…

Lajme

04/11/2025 20:05

Ish kryeministri i Kosovës, dhe deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti ka reaguar pasi Vjosa Osmani ka mandatuar Glauk Konjufcën për të formuar Qeverinë, duke thënë se ka gjasa ta formoj atë.

Ai ka thënë se Osmani e ka marrë këtë vendim bazuar në ‘gjasa’, derisa krerët e partive politike e kanë njoftuar se deputetët e tyre nuk e votojnë asnjë mandatar tjetër.

“Gjasat mund të ekzistojnë vetëm nëse llogaritet në votat e deputetëve të Listës Serbe. Gjasa të tjera nuk ka”, ka thënë Hoti. /Lajmi.net/

Postimi i tij i plotë:

Artikuj të ngjashëm

November 4, 2025

Mandatimi i Konjufcës, Cakolli-Osmanit: Çka nëse partitë ‘opozitare’ publikojnë dëshmi se...

November 4, 2025

Maliqi: Shumë gjatë i ra presidentja për me thanë se zgjedhjet...

November 4, 2025

Osmani për “rrëmbimin” e serbit në veri: Shkelje e sovranitetit dhe sulm

Lajme të fundit

Mandatimi i Konjufcës, Cakolli-Osmanit: Çka nëse partitë ‘opozitare’...

Maliqi: Shumë gjatë i ra presidentja për me...

Osmani për “rrëmbimin” e serbit në veri: Shkelje e sovranitetit dhe sulm

Basha pranon Raportin e Progresit të vitit 2025