Hoti: Osmani e mandatoi Konjufcën bazuar në ‘gjasa’, ato mund të ekzistojnë vetëm nëse llogaritet në votat e Listës Serbe
Ish kryeministri i Kosovës, dhe deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti ka reaguar pasi Vjosa Osmani ka mandatuar Glauk Konjufcën për të formuar Qeverinë, duke thënë se ka gjasa ta formoj atë. Ai ka thënë se Osmani e ka marrë këtë vendim bazuar në 'gjasa', derisa krerët e partive politike e kanë njoftuar se deputetët e…
Ish kryeministri i Kosovës, dhe deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti ka reaguar pasi Vjosa Osmani ka mandatuar Glauk Konjufcën për të formuar Qeverinë, duke thënë se ka gjasa ta formoj atë.
Ai ka thënë se Osmani e ka marrë këtë vendim bazuar në ‘gjasa’, derisa krerët e partive politike e kanë njoftuar se deputetët e tyre nuk e votojnë asnjë mandatar tjetër.
“Gjasat mund të ekzistojnë vetëm nëse llogaritet në votat e deputetëve të Listës Serbe. Gjasa të tjera nuk ka”, ka thënë Hoti. /Lajmi.net/
