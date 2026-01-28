Hoti: Nuk mundet Kosova me qenë në terr, do të dalim në protesta kundër keqqeverisjes
Avdullah Hoti foli për shumë zhvillime në LDK dhe në skenën politike të Kosovës.
Ai tha se Qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti, ka qenë e mbrapshtë.
Hoti deklaroi se nga tani nuk do të pajtohen më me reagimet në Facebook karshi rritjes së çmimeve ose energjisë elektrike.
“Të gjitha veprimet kushtetuese dhe demokratike për të kundërshtuar keqqeverisjen dhe dëmet. Para se gjithash protestat. Nuk mundet e gjithë Kosova me qenë në terr në dimrin e vitit 2025/2026 dhe këta mos me marrë asnjë përgjegjësi. Nuk mundet tash ZRrE-ja me diskutu rritjen dyshifrore të energjisë”, deklaroi Hoti në Klan Kosova.