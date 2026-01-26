Hoti: Nuk është që diaspora e ka shkaktu këtë rezultat, zgjedhjet e fundit ishin goditje për LDK-në

26/01/2026 21:28

Avdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës, deklaroi se mbështetja për LDK-në nga diaspora “është dukshëm më e vogël sesa e subjektit fitues në zgjedhje”.

Hoti tha se zgjedhjet e fundit ishin “goditje për LDK-në”.

“Unë besoj ne duhet t’i kthehemi vetës se si të rrisim mbështetjen e vërtetë tek diaspora. Ne edhe nëpër komuna nëpër Kosovë nuk kemi pas rezultat të mirë”, tha Hoti në Pressing, transmeton Express.

Duke shtuar se “diaspora nuk e ka shkaktuar këtë rezultat”.

“Ne duhet ta pyesim veten pse nuk arrijmë të rrisim besimin tek qytetarët…”, u shpreh Hoti.

“Duhet për të parë nga e ardhmja”, tha Hoti.

