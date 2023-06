Hoti: Njohja e Kosovës nga Izraeli ka qenë historike edhe për faktin se ka ndodhur drejtpërdrejt nga Shtëpia e Bardhë

Ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, ka shkuar në vizitë zyrtare në Izrael duke i prirë Grupit të Miqësisë Kosovë-Izrael të Kuvendit të Kosovës.

Nga Izraeli, Hoti është shprehur se njohja e Kosovës nga Izraeli ka qenë historike edhe për faktin se ka ndodhur drejtpërdrejt nga Shtëpia e Bardhë.

‘’Sot arrita në Izrael në vizitën zyrtare të Grupit të Miqësisë Kosovë-Izrael të Kuvendit të Kosovës. Në dy ditët në vijim, bashkë me kolegët e Grupit të Miqësisë, do të takojmë Kryetarin e Kuvendit të Izraelit, Komisionin për Politikë të Jashtme dhe Grupin homolog të Miqësisë. Do të vizitojmë disa qendra për hulumtime strategjike dhe të sigurisë në Jerusalem. Në këtë vizitë historike në Izrael na bashkohen edhe një grup i bizneseve të Kosovës, të cilat do të vizitojnë odat ekonomike në Izrael dhe do të zhvillojnë takime individuale me biznese për të parë mundësitë e bashkëpunimit. Delegacioni i bizneseve është nën organizimin e Odës Ekonomike Kosovë-Izrael, që operon tash e një vit në Prishtinë. Jam shumë i kënaqur që kjo vizitë po bëhet realitet. Njohja e Kosovës nga Izraeli ka qenë historike edhe për faktin se ka ndodhur drejtpërdrejt nga Shtëpia e Bardhë’’, ka bërë të ditur Hoti.

Izraeli edhe zyrtarisht ka njohur Kosovën si shtet rreth 3 vite më parë./Lajmi.net/