Hoti: Nesër krijojmë Fondin Emergjent, nga java e ardhshme mund të ndihmohen qytetarët

Kryeministri në detyrë, Avdullah Hoti, ka thënë se nesër në mbledhjen e radhës të Qeverisë do të formojnë Fondin Emergjentë për menaxhimin e situatës të shkaktuar nga vërshimet dhe përmbytjet e reshjeve të shiut dhe borës, gjatë ditëve të kaluara.

Gjatë një takimi virtual me kryetarët e komunave të Kosovës, Hoti ka kërkuar nga ata që të evidentojnë të gjitha dëmet që iu janë shkaktuar dhe të parashtrojnë kërkesat për ndihmë tek Qeveria në detyrë dhe tek ministritë.

“Me disa prej jush kam biseduar dhe në disa vende kam qenë në terren për ta parë gjendjen për së afërmi. Ju përgëzoj për angazhimin që keni treguar në çdo komunë, kemi pasë fat që nuk i kemi pësuar asnjë rast me fatalitet si pasojë e këtyre vërshimeve. Kam parë që ka dëme të konsiderueshme në shtëpi banimi dhe në toka bujqësore. Më shumë më kanë shqetësuar qytetarët të cilët kanë mbetur pa shtëpi. Unë kërkoj nga ju që të evidentoni problemet që keni dhe të komunikoni me Ministrinë e Mbrojtjes për të ndihmuar FSK-ja në vendosjen e urave aty ku ka nevojë dhe gjëra të tjera”, ka thënë Hoti.

Ndër të tjera, Hoti ka deklaruar se duhet të formohen sa më shpejt komisionet komunale për të bërë vlerësimin e dëmeve nga vërshimet. Derisa ka shtuar se nesër në mbledhjen e radhës të Qeverisë në detyrë do të diskutojmë për formimin e Fondit Emergjent

“Komisionet komunale për të bërë vlerësimin e dëmeve duhet të formohen sa më shpejtë. Këto komisione në secilën komunë duhet të identifikojnë familjet që janë në gjendje më të rëndë dhe që kanë nevojë të ndihmohen. Nesër në mbledhjen e radhës të Qeverisë në detyrë do të diskutojmë për formimin e Fondit Emergjent dhe do të caktojmë tre ministra, të cilët nga java e ardhshme do të jenë gati për të ndihmuar të gjithë qytetarët që kanë nevojë, nga ju kërkojë që sa më parë të shikoni dhe të nxirrni evidencë se cilat janë dëmet nga vërshimet dhe ato t’i paraqitni tek Fondi Emergjent”, ka thënë Hoti. /Lajmi.net/