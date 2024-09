Hoti: Në qeverinë e ardhshme, Kosova do të nisë të zbatojë marrëveshjen e Washingtonit Ish-kryeministri i Kosovës dhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka thënë se në qeverinë e ardhshme, Kosova do të nisë të zbatojë marrëveshjen e Washingtonit. Hoti që ishte nënshkrues i Marrëveshjes së Washingtonit, tha se krejt kjo do të bëhet për të nisur investimet në energjetikë, autostrada e hekurudha. “Në qeverinë e…