“Hoti në Bruksel është dashur ta shprehte revoltën ndaj asaj që po i bëhet vlerave të luftës”

“Hoti u mjaftua me potezin që të mos shkonte me Thaçin në Uashington. Ajo që nuk e ka bërë është që të shkojë Bruksel, të bëjë të gjitha ato që i bëri, por aty është dashur që me një performancë ose konferencë ta shprehë revoltën e Qeverisë, sepse është pjesë e kësaj mendësie, e qytetarëve që janë të revoltuar, se në njëfarë mënyre këto dy personalitete janë kidnapuar dhe këtë ide ta shprehë midis Brukselit, të thotë se Kosova është dëmtuar”, tha Abdullahu.

Ai tha se është brengosës fakti që e di se mund ta bënte dhe nuk e ka bërë. Thotë se është dashur ta shprehë revoltën që po i bëhet vlerave të luftës.

Në Klan Kosova, Abdullahu analizoi edhe gjuhën e turpit të presidentit Vuçiq dhe kryeministrit Hoti gjatë takimit në Bruksel, duke thënë se e ka parë pak si patronizim sjelljen e Vuçiqit, qoftë kur e pyeti ‘a di serbisht’, qoftë kur i dha përparësi, por kjo, siç theksoi, është qasja e tij me të cilën jemi mësuar.

“Është më i gjatë fizikisht. E ka pyetur edhe Thaçin njëjtë dhe i ka thënë se e kupton por s’po flet. Thaçi e ka injoruar dhe mirë ka bërë”.

“Dyshoj se mund të shtyjë proceset përpara, sepse Evropa është një mekanizëm shumë kompleks, e ka problem të unifikohet në çështje të ndryshme. Nuk mund të presim gjëra të shumta. Ka një diskrepancë ndërmjet pritshmërive tona dhe realitetit”.

“Konsideroj se nuk janë rrethana të përshtatshme për ne që të hyjmë tash në dialog. Pse ndodhi tani akuza për institucionet tona. Kur kësaj i shtohet edhe pandemia dhe se kjo Qeveri është shumë e brishtë, atëherë konstatoj se kemi mundur t’i themi Evropës se ‘nuk i kemi renet e pritni edhe disa muaj dhe më pas e rifillojmë dialogun’”.

“Kam përshtypjen që Qeveria Hoti po mundohet që me dialog e me takime në Francë e me Merkel, Brukseli, etj, me to po faktorizohet një qeveri që është aq e brishtë dhe e dobët. Ato që i mungojnë në Kosovë po mundohet t’i përmbushë atje”.

“Po faktorizohet me diçka ad-hoc që ka ardhur. Vet projekti i Brukselit për mua është ad-hoc, është diçka që është e ngutshme”.