Hoti me disa pyetje lidhur me marrëveshjen KEDS- Elektrosever Ish-kryeministri dhe Deputeti i LDK’së, Avdullah Hoti ka komentuar marrëveshjen midis KEDS’it dhe Elektroseverit. Lidhur me këtë ai i ka bërë të ditura pyetjet që ka parashtruar. Kur është nënshkruar marrëveshja mes KEDS-it dhe Elektroserverit? Ju lutem të dërgoni kopjen e kësaj kontrate. A është regjistruar Elektroserver si kompani sipas ligjeve të Kosovës? Ju lutem…