Hoti: Marrëveshja e Washingtonit shënoi kthesë të rëndësishme Ish-kryeministri Avdullah Hoti ka mbajtur një ligjëratë para studentëve të “IESEG School of Menagement” në Paris. Hoti ka treguar se ka diskutuar bashkë me studentët për negocimin dhe zgjidhen e konflikteve, me konkretisht për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Deputeri i LDK-së Hoti ka përmendur dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe marrëveshjen e nënshkruar në…