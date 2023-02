Hoti: Marrëveshja duhet të jetë përfundimtare, për njohje reciproke

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti, ka reaguar pas deklarimit të kryeministrit Albin Kurti se Kosova do të pranojë propozimin e Bashkimit Evropian.

Hoti tha se marrëveshja me Serbinë duhet të jetë përfundimtare, e jo e ndërmjetme.

Madje ai theksoi se ajo duhet të jetë ligjërisht e obligueshme dhe e cila ratifikohet në Kuvendet e të dyja vendeve, transmeton lajmi.net.

Sipas Hotit ajo duhet të jetë për njohje reciproke.

Postimi i plotë:

Marrëveshja me Serbinë duhet të jetë:

1. PËRFUNDIMTARE – e jo e ndërmjetme, sepse ndryshe mbetet problem i hapur për të ardhmen dhe kjo e rrit pasigurinë politike në gjithë rajonin;

2. LIGJËRISHT E OBLIGUESHME – që ratifikohet në Kuvendet e të dyja vendeve;

3. ME GARANCI NDËRKOMBËTARE – ku BE dhe ShBA marrin përsipër obligime të caktuara që burojnë nga marrëveshja, në veçanti lidhur me integrimin euro-atlantik të Kosovës;

4. PËR NORMALIZIM TË MARRËDHËNIEVE – ku adresohen të gjitha çështjet mes dy vendeve bazuar në standardet evropiane të fqinjësisë së mirë; dhe

5. PËR NJOHJE RECIPROKE./Lajmi.net/