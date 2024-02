Hoti: Marrëdheniet e Kosovës me SHBA-në egzistenciale, kush nuk e din nuk duhet të jetë në krye të shtetit Ndihmës Sekretari amerikan i Shtetit James O’Brien ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë shumë të shqetësuara me vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar përdorimin e dinarit. Madje O’Brien ka shtuar se me këtë qëndrim, qeveria e Kosovës ka vënë në pikëpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara. Për këtë çështje ka reaguar…