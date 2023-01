Hoti: Marrëdhëniet e Kosovës me Amerikën janë të rëndësisë ekzistenciale Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e LDK-së, Avdullah Hoti, ka deklaruar se marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të rëndësisë ekzistenciale, për ne dhe jo për SHBA-të. Hoti tha se duhet të angazhohemi të gjithë për të mirëmbajtur miqësinë tonë të përhershme me SHBA-të, që është mbështetësi kryesor i…