Hoti largohet nga KF Llapi

Engjëll Hoti ishte njëri nga futbollistët më të mirë të KF Llapit në sezonin e kaluar, ku me paraqitjet e tij e ndihmoi skuadrën ta fitojë edhe Kupën e Kosovës, shkruan lajmi.net.

Sidoqoftë, ai përmes llogarisë së tij në Facebook, ka konfirmuar se do të largohet nga KF Llapi.

Sipas mediave vendore, Hoti është afër të kalojë tek KF Tirana në Shqipëri, por vet lojtari nuk ka bërë të ditur një gjë të tillë.

Hoti ka vendosur të largohet nga Llapi pas skadimit të kontratës së tij në qershor, gjë që do ta bëjë largimin e tij me parametër zero./Lajmi.net/