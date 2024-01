Hoti: Kur do të zhbllokohen 295 mil euro fonde për Kosovën nga Bashkimi Evropian Ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti ka parashtruar një pyetje lidhur me fondet e Bashkimit Evropian për Kosovën. Hoti ka pyetur se kur do të zhbllokohen 295 mil euro fonde për Kosovën nga Bashkimi Evropian? Më tutje ai thotë se këtë përgjigje do të duhet që ta jep qeveria në Komisione Parlamentare në Kuvendin e Kosovës.…