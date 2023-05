Hoti: Kosova nuk ka dobi nga veprimet që e dëmtojnë integrimin në BE, NATO dhe miqësinë me ShBA-në Ish-kryeministri Avdullah Hoti ka thënë se Kosova nuk duhet të ketë veprimet të cilat mund të dëmtojnë raportin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Ai, me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, ka deklaruar se shteti i Kosovës ka dalë fitues kurdo që ka dëgjuar fjalët dhe sugjerimet e…