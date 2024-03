Hoti: Kosova nuk ka arrit marrëveshje me Serbinë por me Bashkësinë Ndërkombëtare Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti, ka thënë procesi i dialogut me Serbinë është i fokusuar në njohje reciproke në asgjë tjetër. ”Këta që janë në Qeveri po harrojnë një gjë se Kosova gjithmonë historikisht nuk e ka arrit asnjë marrëveshje me Serbinë, por me bashkësinë ndërkombëtare”, tha Hoti. Hoti ka thënë se Qeveria Kurti po…